«Супергерл» провалилась: Warner Bros. прогнозируют убытки более $100 млн

Фильм «Супергерл» рискует обернуться для студий Warner Bros. и DC Studios крупным кассовым провалом. По информации издания Variety, за дебютный уик-энд картина собрала во всем мире лишь $62,6 млн, из которых на Северную Америку пришлось $37,1 млн.

Производство блокбастера обошлось студии примерно в $170 млн, а затраты на его маркетинг составили еще около $120 млн. По оценкам финансовых аналитиков, для достижения точки безубыточности «Супергерл» необходимо заработать в прокате не менее 300–375 млн долларов. На текущий момент эксперты прогнозируют, что финальные мировые сборы остановятся на отметке 200–210 млн долларов. В этом случае чистые убытки Warner Bros. составят от 80 до 120 млн долларов.

Аналитик Exhibitor Relations Джефф Бок связывает неудачу не только с качеством самого фильма, но и с особенностями главной героини:

«Супергерл никогда не была персонажем, способным вытянуть на себе блокбастер».

«Супергерл» стала вторым проектом в обновленной киновселенной DC. Она вышла следом за успешным «Суперменом» Джеймса Ганна, который стартовал со $125 млн в домашнем прокате и заработал по миру в общей сложности $618 млн.

Несмотря на неудачу новинки, эксперты не заявляют о полной потере интереса зрителей к супергероике. По их мнению, аудитория просто стала более избирательной. Популярные персонажи, такие как Бэтмен, Человек-паук или Мстители, все еще могут рассчитывать на огромную кассу, в то время как проекты о менее известных героях все чаще терпят неудачу.

Аналитики полагают, что теперь киностудиям придется пересмотреть стратегию работы со второстепенными персонажами комиксов и сокращать их производственные бюджеты, чтобы они не были равны затратам на главных любимчиков публики.