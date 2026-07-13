Маск заплатит $1,5 млн штрафа за скрытую скупку акций Twitter в 2022 году

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Илон Маск пришли к соглашению по делу о приобретении акций Twitter в 2022 году. Поводом для разбирательства со стороны ведомства стало то, что бизнесмен не предоставил своевременно данные о покупке ценных бумаг.

Расследование началось в мае 2022 года. Согласно правилам SEC, если инвестор приобретает более 5% акций публичной компании, он обязан сообщить об этом регулятору в течение десяти дней. Маск приобрел 9,2% акций Twitter 14 марта, однако уведомил ведомство лишь 4 апреля — на одиннадцатый день после истечения установленного срока.

​Уже 14 апреля Илон Маск полностью выкупил Twitter, оценив всю компанию в $44 млрд. Задержка с публикацией данных о первоначальной доле позволила ему сэкономить приблизительно $150 млн, так как цена акций платформы не успела заметно вырасти после его первой сделки.

В рамках урегулирования спора Маск согласился выплатить гражданский штраф в размере $1,5 млн. При этом свою вину предприниматель не признает.

​В ходе следствия SEC обвиняла бизнесмена в использовании различных уловок для затягивания расследования, указывая, что он регулярно игнорировал повестки. Сам Илон Маск в тот период критиковал руководителя SEC Гэри Генслера, характеризуя действия регулятора как «домогательства».