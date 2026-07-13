Конгресс США собирается сделать АМ-радио обязательным для новых авто

В Конгрессе США рассматривают законопроект, который обяжет автопроизводителей оснащать все новые автомобили приёмниками АМ-радио. Авторы инициативы считают, что этот канал связи остается наиболее надежным во время чрезвычайных ситуаций.

Предложение вошло в состав законопроекта «О модернизации транспортных средств 2026 года». Аналогичная инициатива уже обсуждалась в 2023 году, однако тогда не получила поддержки.

Крупнейшие автопроизводители, объединённые в отраслевой альянс, совместно с Центром автомобильных исследований заявили, что высоковольтные системы электромобилей создают помехи для приема АМ-радио. Кроме того, они отмечают высокую стоимость необходимого оборудования: один приемник может стоить до 70 долларов. По оценкам отрасли, в случае принятия закона дополнительные расходы производителей к 2030 году достигнут 3,8 млрд долларов.

Противники инициативы также указывают, что АМ-радио редко используется водителями. Сторонники законопроекта считают, что в условиях отключения мобильной связи и интернета этот канал позволит автомобилистам получать важную информацию.