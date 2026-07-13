Кладоискатель-любитель нашел в Уэльсе золото с корабля, затонувшего в XVI веке

​В Уэльсе на пляже Маргам кладоискатель-любитель обнаружил клад с корабля, который потерпел крушение в XVI веке. Найденные артефакты мужчина передал в музей, сообщает издание Daily Star.

69-летний Питер Хьюз занимался поисками сокровищ с помощью металлоискателя на этом побережье более 20 лет. Во время очередного выхода на пляж он обнаружил сотни золотых монет и других предметов с судна, затонувшего 28 декабря 1583 года.

Обнаружить ценности помогли сильные штормы, которые смыли слой песка.

«Я был в шоке, когда поднял первую монету и увидел на ней изображение святого с кораблём и гербом Португалии», — поделился Хьюз своими впечатлениями от находки.

По словам мужчины, за все время он приходил на этот пляж более тысячи раз, но никогда не сталкивался ни с чем подобным.

​Среди обнаруженных сокровищ оказались золотые монеты периода правления испанских монархов Фердинанда и Изабеллы, боцманский свисток, а также кодовый замок от сундука, секретное слово которого до сих пор остается неразгаданным.

По имеющимся оценкам, найденная часть составляет лишь 25% от общего объема денег, находившихся на борту в момент крушения.

​Кладоискатель рассказал, что изначально сомневался, как поступить с артефактами, но в итоге принял решение передать их в музей. В настоящее время территория, где был найден клад, получила статус охраняемой зоны, и любые поисковые работы там запрещены.