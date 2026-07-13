Имя Мухаммед уже три года остается самым популярным среди новорожденных в Англии и Уэльсе

Имя Мухаммед третий год подряд занимает первое место по популярности среди новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе. Об этом свидетельствуют официальные статистические данные.

​По сведениям Бюро национальной статистики (ONS), в 2025 году имя Мухаммед в Англии и Уэльсе дали 5957 мальчикам. Этот показатель оказался на 236 детей больше по сравнению с данными за 2024 год.

​Помимо лидера, в первую пятерку самых популярных мужских имен вошли ​Ноа, ​Лео, ​Лука и ​Артур.

​Специалисты статистического ведомства подчеркивают, что наибольшей популярностью пользуется именно орфографический вариант «Мухаммед». При этом в первую сотню самых востребованных имен попали и другие формы написания: так, имя Мохаммед расположилось на 20-м месте рейтинга, а вариант Мохаммад занял 55-ю строчку.