В Катаре объявили 4-хдневный траур после смерти бывшего эмира

В Катаре объявлен четырехдневный общенациональный траур в связи со смертью бывшего эмира шейха Хамада бен Халифы Аль Тани. Об этом сообщили в канцелярии действующего эмира страны.

Траур начинается 12 июля. В течение четырех дней по всей стране будут приспущены государственные флаги. С 13 июля приостанавливается работа министерств, правительственных ведомств и других государственных учреждений. Госслужащие вернутся к исполнению обязанностей 19 июля.

Поминальная молитва по бывшему главе государства пройдет вечером 12 июля в мечети имама Мухаммеда бен Абдель Ваххаба в Дохе, после чего его похоронят на кладбище в Лусаиле. Действующий эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани будет принимать соболезнования от глав государств, членов правящей семьи и граждан с 13 по 15 июля.

О смерти шейха Хамада бен Халифы Аль Тани в возрасте 74 лет стало известно утром 12 июля. Он возглавлял Катар с 1995 по 2013 год, после чего добровольно отрекся от престола в пользу своего сына Тамима бен Хамада Аль Тани и получил официальный титул отца эмира.