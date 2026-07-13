Возвращение Макгрегора обернулось фиаско, Пимблетт усыпил Сен-Дени: итоги UFC 329

12 июля на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) состоялся долгожданный турнир UFC 329. В главном событии вечера в рамках полусреднего веса (до 77 кг) встретились легендарные экс-чемпионы — 37-летний ирландец Конор Макгрегор и 34-летний американец Макс Холлоуэй.

Это был реванш: в их первой встрече в августе 2013 года победу единогласным решением судей праздновал Макгрегор.

Для ирландца это было первое появление в октагоне после тяжелого перелома ноги, полученного в бою с Дастином Порье в июле 2021 года.

Однако долгожданного камбэка Ноториуса не получилось. На первой же секунде Макгрегор выбросил хай-кик в прыжке и крайне неудачно приземлился. Холлоуэй попытался добить упавшего соперника в граунд-энд-паунде, но затем по-джентльменски позволил ему подняться. Конор всем своим видом показал, что не может продолжать поединок из-за повреждения ноги.

Холлоуэю присудили победу техническим нокаутом в первом раунде. Встреча (трудно назвать это поединком) продлилась всего 65 секунд.

Теперь на счету Макгрегора 7 поражений при 22 победах, а статистика Макса Холлоуэя обновилась до 28 побед и 9 поражений.

Вторым по значимости событием турнира стал поединок в лёгком весе (до 70,3 кг) между британцем Пэдди Пимблеттом и французом Бенуа Сен-Дени. Для Пимблетта это было первое появление в клетке после январского поражения по очкам от Джастина Гэтжи в бою за титул «временного» чемпиона. Сен-Дени, напротив, подходил к поединку на серии из четырех побед подряд.

Противостояние завершилось за считанные секунды первого раунда. Француз сразу пошел вперед, нанес несколько ударов и инициировал клинч ради тейкдауна. Пимблетт сориентировался и набросил «гильотину», а оказавшись на настиле, переключился на удушающий прием «Д’Арсе». Сен-Дени не сумел освободиться из захвата и потерял сознание до того, как успел сдаться. Пэдди Пимблетт одержал победу сабмишеном.

Результаты остальных поединков основного карда

Марио Батиста — Кори Сэндхаген: Конкурентный трехраундовый бой в легчайшем весе (до 61,2 кг) завершился победой Батисты единогласным решением судей. Марио забрал победу благодаря безоговорочному доминированию в финальном раунде, итоговый счет судейских записок составил 29-28 трижды в его пользу.

Конкурентный трехраундовый бой в легчайшем весе (до 61,2 кг) завершился победой Батисты единогласным решением судей. Марио забрал победу благодаря безоговорочному доминированию в финальном раунде, итоговый счет судейских записок составил 29-28 трижды в его пользу. Брэндон Ройвэл — Лонир Кавана: Яркая встреча в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) проходила на встречных курсах с переменным успехом. В третьем раунде Ройвэл перевел оппонента в партер и успешно провел удушающий прием из-за спины, заставив Кавану сдаться.

Яркая встреча в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) проходила на встречных курсах с переменным успехом. В третьем раунде Ройвэл перевел оппонента в партер и успешно провел удушающий прием из-за спины, заставив Кавану сдаться. Бобби Грин — Терренс Маккинни: Поединок легкого веса (до 70,3 кг) ознаменовался сумасшедшим камбэком. Маккинни доминировал большую часть первого раунда и был близок к досрочной победе в партере. Грин выстоял, поднялся в стойку и на последних секундах раунда потряс соперника ударом в корпус, после чего забил безответной серией ударов с рук, оформив технический нокаут.

Финансовые итоги и бонусы турнира

Турнир UFC 329 вошел в историю организации. Президент UFC Дана Уайт официально сообщил, что данное шоу установило абсолютный рекорд промоушена по доходам от продажи билетов. Кассовые сборы вечера превысили $25 млн, побив предыдущий рекорд UFC 306 на арене «Сфера» ($21,8 млн).

По итогам турнира четыре бойца получили денежные бонусы в размере $100 000 каждый: