Mitsubishi начнет выпускать до тысячи человекоподобных роботов в месяц

Mitsubishi Motors намерена со следующего года начать массовое производство человекоподобных роботов в Японии.

Компания рассчитывает выпускать до 1000 роботов в месяц и использовать их на собственных автомобильных предприятиях.

Производство организуют на заводе Mitsubishi Motors в Киото совместно с японским стартапом Highlanders. Роботы будут выполнять транспортировку деталей и участвовать в сборке автомобильных двигателей.

После завершения внутренних испытаний компания рассмотрит возможность поставок роботов другим предприятиям, в том числе автопроизводителям. Президент Mitsubishi Motors Такао Като заявил, что человекоподобные роботы обладают большим потенциалом для выполнения логистических операций и сварочных работ на производстве.

В мае Mitsubishi Motors инвестировала в Highlanders, основанный выпускниками Токийского университета. Компания не исключает дальнейших вложений и рассчитывает компенсировать поздний выход на рынок качеством своей продукции.

По итогам прошлого года около 85% поставок человекоподобных роботов на мировой рынок обеспечили китайские производители. Власти Китая планируют вывести отрасль в число мировых лидеров к 2035 году, а Япония рассчитывает к 2040 году ввести в эксплуатацию около 10 млн роботов с функциями искусственного интеллекта, поддерживая исследования в этой сфере.