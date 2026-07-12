​NASA провело испытания планетохода в калифорнийских песках

​Пока действующие марсоходы Perseverance и Curiosity бороздят Красную планету, инженеры Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) уже тестируют их потенциального преемника — экспериментальный ровер ERNEST.

Недавно его вывели на испытания в пустыню Колорадо на юге Калифорнии, где условия максимально приближены к внеземному ландшафту.

Аппарат разрабатывается не только для будущих марсианских миссий, но и для исследования Луны.

​Название ERNEST расшифровывается как Exploration Rover for Navigating Extreme Sloped Terrain («Исследовательский ровер для передвижения по экстремально пересеченной местности»). В ходе тестов прототип, оснащенный передовой системой автономной навигации, самостоятельно преодолел 26 километров по сложному рельефу за 37 часов практически без вмешательства операторов. В NASA отмечают, что новинка способна передвигаться на порядки быстрее нынешних марсоходов.

​Длина ERNEST составляет около 1,2 метра. Главное отличие от текущих шестиколесных машин NASA заключается в наличии всего четырех колес, что стало важным преимуществом. Каждое колесо способно независимо приподниматься и менять положение. Такая уникальная подвеска позволяет роверу преодолевать крупные камни и крутые склоны, которые стали бы непреодолимым препятствием для Curiosity или Perseverance, существенно повышая проходимость на сильно пересеченной поверхности.