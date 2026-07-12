США обвинили Samsung, SK hynix и Micron в искусственном дефиците память

В Федеральный суд Калифорнии подан коллективный иск против Samsung, SK hynix и Micron. Истцы утверждают, что крупнейшие производители памяти намеренно сократили поставки потребительской оперативной памяти DDR3 и DDR4, создав искусственный дефицит и спровоцировав рост цен.

По версии заявителей, компании объясняли сокращение поставок нехваткой производственных мощностей для выпуска серверной памяти на фоне роста спроса, связанного с развитием технологий искусственного интеллекта. При этом истцы считают, что за последние четыре года цены на потребительскую память выросли примерно на 700%.

В иске также упоминается недавнее повышение цен на продукцию Apple. По мнению заявителей, это свидетельствует о том, что даже крупным производителям электроники пришлось переложить возросшие издержки на покупателей.

Дополнительным аргументом названы события начала 2000-х годов, когда Samsung и SK hynix признали участие в ценовом сговоре на рынке памяти. Тогда Министерство юстиции США оштрафовало компании на общую сумму 730 млн долларов, а ряд сотрудников получил тюремные сроки.