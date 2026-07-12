Пришло время реванша Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя: где и когда смотреть?

В ночь на 12 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC 329. Его главным событием станет долгожданное возвращение бывшего чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который проведет поединок против американца Макса Холлоуэя.

Бой пройдет в полусреднем весе (до 77 кг) и станет второй личной встречей бойцов — в 2013 году Макгрегор уже побеждал Холлоуэя решением судей.

Долгий путь Макгрегора к возвращению

Последние годы карьеры ирландского бойца оказались омрачены травмами и скандалами. В предыдущий раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года на турнире UFC 264. Тогда его третий поединок против Дастина Порье завершился досрочно после первого раунда: Конор получил тяжелые переломы большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги и не смог продолжить бой. Последняя же победа ирландца датирована 18 января 2020 года, когда он за 40 секунд нокаутировал находившегося на спаде Дональда Серроне.

После травмы 2021 года Макгрегор покинул пул тестирования Антидопингового агентства США (USADA). Он вернулся туда в октябре 2023 года, однако в октябре 2025 года получил 18-месячную дисквалификацию за пропуск трех допинг-тестов. Срок этого отстранения истек в марте 2026 года. На протяжении пятилетнего простоя боец неоднократно планировал вернуться, но поединки срывались, и Конор концентрировался на бизнесе, развитии личных брендов и медийной активности.

На данный момент 37-летний Макгрегор (в июле ему исполнится 38) имеет в своем активе 22 победы и 6 поражений в ММА. Он остается первым в истории бойцом UFC, одновременно владевшим двумя чемпионскими поясами в разных весовых категориях.

Перед UFC 329 Макгрегор отметился громкими заявлениями в адрес соперника, пообещав «уничтожить» Холлоуэя за десять секунд. Ирландец заявил:

«Я могу уничтожить Макса за десять секунд. Я и за три секунды нокаутировал. Если мы зайдем в эти глубокие воды, он окажется в большой беде».

Позже Макгрегор добавил:

«Я предсказываю выход Холлоуэя на пенсию в субботу вечером».

Форма и статус Макса Холлоуэя

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй подходит к этому поединку в статусе одного из самых зрелищных бойцов промоушена с рекордом из 27 побед и 9 поражений.

В отличие от соперника, 34-летний гаваец не имел простоев и за последние годы провел восемь тяжелых поединков против сильнейших представителей лиги, включая Илию Топурию, Александра Волкановски, Дастина Порье, Чарльза Оливейру и Джастина Гэтжи.

В июле 2025 года Холлоуэй защитил символический титул BMF («Самый опасный ублюдок») в легком весе, одолев Дастина Порье в пяти раундах. Однако в марте 2026 года на турнире UFC 326 Макс лишился этого пояса, уступив единогласным решением судей в реванше с Чарльзом Оливейрой.

Оценки букмекеров и инцидент на пресс-конференции

Букмекерские конторы считают Макса Холлоуэя фаворитом предстоящего противостояния. Коэффициент на его победу варьируется в пределах 1,44–1,49, в то время как шансы Макгрегора оцениваются коэффициентами от 2,35 до 3,00. Главными факторами в пользу американца эксперты называют колоссальный пятилетний простой ирландца и разницу в возрасте.

Медиа-неделя перед турниром ознаменовалась ярким поведением Макгрегора. На официальную пресс-конференцию пригласили только бойцов главного и со-главного событий. Во время первой битвы взглядов (стердауна) Макгрегор, одетый в костюм, пошел с кулаками на Холлоуэя, сорвал с него очки и выбросил их. Холлоуэй остался спокоен, после чего бойцы столкнулись головами, и их разнял глава UFC Дана Уайт.

Стоит отметить, что самый последний стердаун перед турниром прошел уже спокойно и обошелся без потасовок.

Когда и где смотреть?

Турнир UFC 329 начнется в 02:00 по ашхабадскому времени, а бои главного карда стартуют в 06:00. Прямой эфир будет доступен на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец», а также на официальной платформе UFC Fight Pass.

Состав главного карда UFC 329: