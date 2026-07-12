Представлен обновленный Maybach S-Class: он тише и технологичнее

Компания Mercedes-Benz провела презентацию обновленного седана Mercedes-Maybach S-Class. В официальном пресс-релизе производителя данная модернизация характеризуется как самая масштабная за все время существования этой модели.

Автомобиль получил цифровую архитектуру MB.OS, систему MBUX четвертого поколения, а также освеженный дизайн с измененной световой графикой.

Внешний вид новинки отличается увеличенной на 20% радиаторной решеткой с подсвечиваемым контуром. В зависимости от конкретного рынка сбыта подсветка также предусмотрена для эмблемы Maybach на задней стойке и трехлучевой звезды Mercedes-Benz на капоте.

Линейку дополнили новые кованые колесные диски, расширенная палитра вариантов MANUFAKTUR и эксклюзивная программа индивидуализации Made to Measure.

В интерьере инженеры уделили повышенное внимание акустическому комфорту, премиальным материалам и цифровым технологиям. На передней панели установлен комплекс дисплеев MBUX Superscreen, объединяющий центральный экран и отдельный монитор для пассажира. Пассажирам второго ряда доступны два дисплея с диагональю 33,3 см.

Впервые в истории модели покупателям предложат исполнение салона без использования натуральной кожи — комплектация Stormy Grey предусматривает отделку из материала ARTICO и ткани Mirville, состоящей из льна и переработанного полиэстера.

Модификации силовых агрегатов подверглись пересмотру: