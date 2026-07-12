Представлен обновленный Maybach S-Class: он тише и технологичнее
Компания Mercedes-Benz провела презентацию обновленного седана Mercedes-Maybach S-Class. В официальном пресс-релизе производителя данная модернизация характеризуется как самая масштабная за все время существования этой модели.
Автомобиль получил цифровую архитектуру MB.OS, систему MBUX четвертого поколения, а также освеженный дизайн с измененной световой графикой.
Внешний вид новинки отличается увеличенной на 20% радиаторной решеткой с подсвечиваемым контуром. В зависимости от конкретного рынка сбыта подсветка также предусмотрена для эмблемы Maybach на задней стойке и трехлучевой звезды Mercedes-Benz на капоте.
Линейку дополнили новые кованые колесные диски, расширенная палитра вариантов MANUFAKTUR и эксклюзивная программа индивидуализации Made to Measure.
В интерьере инженеры уделили повышенное внимание акустическому комфорту, премиальным материалам и цифровым технологиям. На передней панели установлен комплекс дисплеев MBUX Superscreen, объединяющий центральный экран и отдельный монитор для пассажира. Пассажирам второго ряда доступны два дисплея с диагональю 33,3 см.
Впервые в истории модели покупателям предложат исполнение салона без использования натуральной кожи — комплектация Stormy Grey предусматривает отделку из материала ARTICO и ткани Mirville, состоящей из льна и переработанного полиэстера.
Модификации силовых агрегатов подверглись пересмотру:
- S 680: для европейского и ряда других рынков оснащается модернизированным мотором V8 (M 177 Evo) мощностью 450 кВт, работающим в паре с 17-киловаттным стартер-генератором (mild hybrid). Версия с классическим двигателем V12 сохранится только на некоторых рынках.
- S 580: развивает мощность 395 кВт (плюс дополнительные 17 кВт от электрической надстройки).
- S 580e: подключаемый гибрид, способный преодолеть около 100 км исключительно на электрической тяге.