Новый Hyundai Tucson получит угловатый дизайн и квадратный руль

Южнокорейская марка Hyundai проводит дорожные тесты следующей генерации популярного кроссовера Tucson.

Предыдущие шпионские снимки уже давали представление об изменениях в экстерьере, однако свежие фотографии от издания Carscoops позволили впервые заглянуть в салон автомобиля, а также сравнить прототип на одном кадре с текущим поколением модели.

​Несмотря на маскировку интерьера, на снимках четко просматривается новое рулевое колесо нетрадиционной угловатой формы.

Роль комбинации приборов теперь выполняет очень компактный экран. По предварительным данным, со сменой поколений Tucson перейдет на продвинутую мультимедийную систему Pleos Connect, которая уже устанавливается на последних новинках бренда.

​Внешний вид кроссовера претерпит радикальные изменения: кузов Tucson лишится привычной покатой крыши и станет нарочито брутальным и квадратным, подражая старшим моделям Santa Fe и Palisade.

Дизайнеры применили сегментированную оптику: основные крупные блоки фар интегрированы в бампер, а вертикальные ходовые огни вынесены выше.

​По неофициальной информации, новое поколение Tucson полностью перейдет на гибридные силовые установки. Моторная линейка будет состоять из модернизированных бензоэлектрических систем (как обычных, так и с возможностью зарядки от сети) на основе 1,6-литрового турбодвигателя. Максимальная мощность таких версий будет достигать 272 л.с.

​Стоит отметить, что в конце июня Hyundai презентовала в Южной Корее новое поколение седана Avante (на других рынках модель продается под именем Elantra).

Четырехдверка выполнена в аналогичной граненой стилистике и получила новую медиасистему, но при этом сохранила классические двигатели внутреннего сгорания.