«Майкл» превзошёл «Оппенгеймера» и стал самым кассовым байопиком в истории кино

Биографический фильм «Майкл», посвящённый жизни «короля поп-музыки» Майкла Джексона, стал самым кассовым фильмом в истории этого жанра. По данным Variety, мировые сборы картины достигли $977 млн.

Фильм превзошёл прежнего рекордсмена — «Оппенгеймера» режиссёра Кристофера Нолана, который собрал $975 млн. Теперь «Майкл» приблизился к отметке в $1 млрд, которой ранее не достигал ни один байопик.

Режиссёром картины выступил Антуан Фукуа, а главную роль исполнил племянник певца Джаафар Джексон.

Для студии Lionsgate картина также стала самым кассовым проектом в истории. В настоящее время создатели работают над продолжением байопика.