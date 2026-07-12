Исследование связало грудное вскармливание со снижением симптомов СДВГ у детей

Дети, которых кормят только грудью в первые шесть месяцев жизни, реже проявляют симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). К такому выводу пришли исследователи из Университета Бергена в Норвегии.

Ученые проанализировали данные более чем 37 тысяч детей, родившихся в Норвегии в 1999–2009 годах. Они сопоставили сведения о продолжительности грудного вскармливания с результатами наблюдений за детьми в возрасте трех, пяти и восьми лет.

Исследование показало, что любое грудное вскармливание связано со снижением выраженности симптомов СДВГ, однако наиболее заметный эффект наблюдался у детей, находившихся исключительно на грудном вскармливании до шести месяцев. При этом связь оказалась более выраженной у девочек.

«Мы обнаружили, что чем дольше ребенок находился на исключительно грудном вскармливании (до шести месяцев), тем ниже был уровень симптомов СДВГ в возрасте трех, пяти и восьми лет», — отметила психиатр и исследователь кафедры биомедицины Университета Бергена Берит Скреттинг Сольберг.

По словам ученых, на развитие СДВГ влияют как наследственность, так и внешние факторы. Возможное влияние грудного вскармливания исследователи связывают с содержащимися в грудном молоке питательными веществами, иммунными компонентами и другими биологически активными веществами, способствующими развитию мозга в раннем возрасте.

Авторы подчеркивают, что выявленная связь не доказывает причинно-следственную зависимость и требует дальнейшего изучения. Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ рекомендуют исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни ребенка.

Несмотря на все преимущества, многие женщины не кормят грудью рекомендованный срок или не начинают грудное вскармливание вовсе. Исследование показывает, что в среднем участницы полностью кормили грудью менее четырех месяцев. Причин, по которым так происходит – много. У одних это невозможно из-за проблем со здоровьем, другим приходится прекращать кормление раньше из-за рабочего графика и недостаточной поддержки.

Напомним, в Туркменистане в настоящее время продолжается кампания, направленная на поддержку матерей в обеспечении исключительно грудного вскармливания детей. Ее инициаторами выступили Министерство здравоохранения и медицинской промышленности, Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова и ЮНИСЕФ.