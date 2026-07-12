Индонезия первой в мире ввела топливо из пальмового масла

Индонезия первой в мире ввела обязательное использование топлива B50 — смеси дизельного топлива с 50% биодизеля на основе пальмового масла. Об этом заявил президент страны Прабово Субианто.

Запуск программы состоялся в городе Караванг в провинции Западная Ява.

«С запуском этой программы Индонезия официально становится первой страной в мире, внедрившей обязательный биодизель B50. Это не просто технологическое достижение — это доказательство того, что Индонезия может использовать собственные природные ресурсы на благо своего народа», — сказал президент.

Субианто назвал переход на новое топливо важным шагом к энергетической независимости и снижению зависимости от импорта топлива. Власти рассчитывают, что программа позволит сократить закупки ископаемого топлива за рубежом, увеличить внутреннюю переработку пальмового масла и укрепить энергетическую безопасность.

Программа B50 продолжает курс на постепенное увеличение доли биодизеля в топливе. Если в 2006 году обязательная доля составляла 5%, то впоследствии она была увеличена до 40%, а перед внедрением стандарта B50 в течение нескольких месяцев проводились испытания с участием автомобилей, поездов и электростанций.

По оценке правительства, переход на новый стандарт позволит уже в этом году создать профицит дизельного топлива в объеме до 4 млн килолитров и в перспективе отказаться от его импорта.