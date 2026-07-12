Джастин Бибер выступит в компании Мадонны, Шакиры и BTS на финале ЧМ-2026

​Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер вошел в число артистов, которые выступят в рамках музыкальной программы финального поединка чемпионата мира по футболу 2026 года. По сообщению пресс-службы Международной федерации футбола (ФИФА), певец поднимется на сцену во время традиционного перерыва между таймами.

​Наряду с Бибером в масштабном 11-минутном шоу примут участие и другие звезды мировой величины: американская поп-икона Мадонна, колумбийская певица Шакира, а также популярный южнокорейский бой-бэнд BTS.

​Предстоящее выступление носит благотворительный характер. Оно организуется ради поддержки образовательного фонда FIFA Global Citizen Education Fund. Данная инициатива направлена на финансирование программ детского образования и развитие футбола во всем мире. Представители ФИФА заявляют, что целью кампании является сбор 100 млн долларов.

​Напомним, что мировое футбольное первенство 2026 года совместно принимают три североамериканские страны — США, Канада и Мексика. Обладатель главного трофея определится 19 июля на стадионе «Метлайф», расположенном в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси), где и состоится финальный матч.