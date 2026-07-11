Toyota переносит производство пикапов Tacoma из Мексики в США за $3,6 млрд

Японский автоконцерн Toyota утвердил масштабный инвестиционный план на сумму 3,6 миллиарда долларов. Эти средства пойдут на модернизацию и расширение завода Toyota Motor Manufacturing Texas в городе Сан-Антонио.

Главная задача проекта — перенос сборки среднеразмерного пикапа Tacoma с мексиканских мощностей на территорию США. По данным издания Nikkei Asia, такой шаг продиктован стремлением компании защитить бизнес от импортных пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа.

Масштабы расширения и новые объемы

В ходе модернизации площадь техасского производственного комплекса вырастет более чем в два раза — к ней добавится 232 тысячи квадратных метров. С учетом новых вложений общая сумма инвестиций Toyota в эту площадку, начиная с 2003 года, составит 8,3 миллиарда долларов.

Процесс переоснащения и строительные работы рассчитаны на четыре года, а запуск обновленного конвейера намечен на 2030 год. Это позволит поднять ежегодную мощность завода примерно на 150 000 автомобилей. Для сравнения: в 2025 году площадка в Сан-Антонио выпустила в общей сложности 197 506 машин (сюда входят пикапы Tundra и внедорожники Sequoia).

Рабочие места и судьба мексиканских заводов

Расширение мощностей позволит создать 2000 дополнительных рабочих мест. Сейчас штат завода насчитывает 3700 сотрудников, и еще 5600 человек заняты у 23 поставщиков автокомпонентов, чьи предприятия находятся прямо на территории техасского комплекса.

Что касается Мексики, то сборка Tacoma на заводе в Тихуане будет полностью прекращена. Вторую мексиканскую площадку в Гуанахуато, запущенную в 2020 году, закрывать не станут — там производство модели продолжится, однако собранные в Гуанахуато пикапы больше не будут поставляться на рынок США.