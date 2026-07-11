Toyota вернула в продажу культовый Land Cruiser 70

​Toyota возобновила продажи легендарных внедорожников Land Cruiser 70-й серии на австралийском рынке.

Пауза в поставках длилась восемь месяцев — за это время автомобиль модернизировали под новые местные экологические стандарты ADR 80/04, которые представляют собой аналог жестких норм «Евро-6» для коммерческого класса машин.

​Главное техническое новшество — появление системы селективной каталитической нейтрализации (SCR), работающей со впрыском реагента AdBlue (мочевины). Эта технология позволяет эффективно очищать выхлопные газы от вредных оксидов азота. Под реагент выделили бак объемом 20 литров, запаса которого хватает примерно на 8000 километров пути. О необходимости заправки водителя предупредит специальный индикатор на приборной панели.

​Внедрение экологических компонентов не отразилось на характеристиках силового агрегата. Знакомый по моделям Hilux и Land Cruiser Prado 2,8-литровый четырехцилиндровый турбодизель 1GD-FTV по-прежнему выдает 204 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Тем не менее из-за новой компоновки узлов пострадал объем топливного бака трехдверного фургона 78 Series Troopcarrier: его емкость сократилась со 180 до 130 литров, став такой же, как у других версий семейства.

​В качестве базовой трансмиссии для Land Cruiser 70 предусмотрен 6-ступенчатый «автомат» Aisin, однако для модификаций Troopcarrier и пикапа с двойной кабиной сохранили возможность выбора механической коробки передач. Система привода во всех исполнениях — подключаемый полный.

​Стоимость пятидверной версии LC70 в Австралии стартует от 80 843 местных долларов. В эту цену входят базовые цвета кузова: белый, песочный и темно-синий. За другие оттенки (черный, бордовый, серебристый и темно-серый) покупателям придется доплатить еще 695 долларов.