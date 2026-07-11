ЧМ-2026: Франция выходит в полуфинал, Мбаппе гонится за Месси

На чемпионате мира по футболу определился первый участник полуфинала. Им стала национальная сборная Франции, обыгравшая команду Марокко со счетом 2:0. Матч состоялся на стадионе «Джиллетт» в городе Фоксборо (США) и собрал около 64 тысяч зрителей.

Встреча началась с атак французских футболистов. На 25-й минуте после потери мяча Ашрафом Хакими французы провели острую контратаку. Килиан Мбаппе получил мяч в штрафной площади, где в момент удара его толкнул Мазрауи. Арбитр без колебаний назначил пенальти.

Исполнение 11-метрового удара затянулось, после чего на 28-й минуте Яссин Буну сумел отразить удар Мбаппе с точки.

После этого по воротам африканской сборной наносились удары как со штрафных, так и с игры, однако первый тайм завершился без взятия ворот.

Вторая половина встречи также началась с преимущества французской сборной. Всего за игру французы нанесли 22 удара по воротам (8 в створ), в то время как марокканцы ответили 5 ударами (1 в створ).

Счет был открыт на 60-й минуте. В ходе очередной атаки Дезире Дуэ запутал защитников в штрафной площади марокканцев и отдал пас на Мбаппе. Форвард шикарным обводящим ударом от линии штрафной поразил дальний угол ворот — 1:0.

На 66-й минуте Франция удвоила преимущество. Усман Дембеле воспользовался свободной зоной в центре, протащил мяч на радиус штрафной, откуда низом пробил впритирку со штангой — 2:0. Результативную передачу в этом эпизоде на свой счет записал Мбаппе.

Французская «десятка» в целом провела яркий матч: единственная в игре желтая карточка была показана на 66-й минуте Иссе Диопу именно за фол против Мбаппе. Благодаря этому успеху Мбаппе стал первым футболистом, забившим по меньшей мере 8 голов на двух чемпионатах мира подряд.

Матч так и завершился со счетом 2:0. Франция вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары Испания – Бельгия.

Топ-5 бомбардиров ЧМ-2026 в настоящий момент:

Лионель Месси (Аргентина) — 8 голов

Килиан Мбаппе (Франция) — 8 голов

Эрлинг Холанд (Норвегия) — 7 голов

Харри Кейн (Англия) — 6 голов

Усман Дембеле (Франция) — 5 голов

Ближайший матч 1/4 финала:

Испания – Бельгия (Инглвуд) — 11 июля, в 00:00.