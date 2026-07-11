Сингапур сохранил лидерство в рейтинге дорогих городов для состоятельных людей
Швейцарский банк Julius Baer представил ежегодный рейтинг самых дорогих городов планеты для состоятельных лиц. Четвертый год подряд первое место удерживает Сингапур благодаря стабильному курсу местной валюты и высоким ценам на автомобили и недвижимость.
В топ-5 также вошли Цюрих, Монако (впервые поднявшееся на третью строчку), Гонконг (опустился на четвертое место) и Лондон (пятое место).
Всего индекс включает 25 крупнейших мегаполисов мира. Замыкают список Манила (23-е место), Йоханнесбург (24-е) и Ванкувер (25-е). Самый значительный рост показал Сидней, который поднялся сразу на 6 позиций до 8-го места из-за дорогого импорта и сильного австралийского доллара.
Аналитики отмечают, что на перестановки в списке повлияла не внутренняя инфляция, а колебания валют. Укрепление евро и швейцарского франка к доллару США подняло европейские города выше. Для местных жителей это прошло незаметно, но для иностранных инвесторов и туристов разница стала ощутимой.
Дубай сместился с 7-го на 14-е место. Это произошло не из-за удешевления жизни в эмирате, а по причине привязки дирхама к ослабшему американскому доллару. Для расчетов внутри страны ситуация не изменилась, и Дубай остается стабильным региональным хабом. Авторы исследования отдельно подчеркнули, что сбор данных завершился до эскалации на Ближнем Востоке, поэтому ее экономические последствия в данном отчете не отражены.
В долларовом выражении стоимость премиального уровня жизни увеличилась в среднем на 10,2%, а люксовые товары подорожали на 12,3%. Сильнее всего выросли в цене ювелирные изделия (+16,4%) и часы (+15,5%) на фоне двукратного удорожания золота по сравнению с 2024 годом.
Опрос 360 состоятельных респондентов показал, что подавляющее большинство (от 82 до 95%) обеспокоены геополитической нестабильностью:
- Инвесторы из Азиатско-Тихоокеанского региона диверсифицируют географию и скупают драгметаллы.
- На Ближнем Востоке 43% опрошенных нарастили расходы и инвестиции, а 65% используют семейные офисы. При этом здесь зафиксировано резкое падение риск-аппетита — 43% снизили допустимый уровень риска.
- Европа демонстрирует самый консервативный подход, ориентированный на сохранение капитала.