Рашид Мередов встретился с сенатором американского штата Монтана

9 июля в Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с американским сенатором от штата Монтана Стивом Дэйнсом. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Туркменистана.

​Стороны положительно оценили текущий уровень политико-дипломатического диалога и отметили, что визиты на высшем уровне дают серьезный импульс укреплению межгосударственных связей. Важным инструментом для расширения взаимопонимания названо развитие контактов между парламентами двух стран.

​В сфере торгово-экономического партнерства обсуждались перспективы взаимодействия в энергетическом секторе, активизация связей в области торговли, инвестиций, транспорта и логистики, а также роль Делового совета «Туркменистан – США» в укреплении контактов между бизнес-сообществами.

​Также дипломаты обменялись мнениями по актуальной региональной и международной повестке и подтвердили готовность к дальнейшему конструктивному диалогу.