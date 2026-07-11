Объявлен повторный тендер на инфраструктурные работы в Ашхабаде
Министерство строительства и архитектуры Туркменистана по заказу хякимлика города Ашхабада повторно объявило тендер на строительство водоводов и сооружений для оросительных систем проспекта Арчабил, а также частичный ремонт самого проспекта.
Соответствующее объявление опубликовано в газете Türkmenistan.
Заявки и предложения принимаются Управлением изучения рынка и внешнеэкономических связей Минстроя до 14 августа 2026 года.
- Адрес: г. Ашхабад, проспект Арчабил, д. 84.
- Контакты: 44-46-77, 44-46-64.