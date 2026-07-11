Объявлен повторный тендер на инфраструктурные работы в Ашхабаде ​

Министерство строительства и архитектуры Туркменистана по заказу хякимлика города Ашхабада повторно объявило тендер на строительство водоводов и сооружений для оросительных систем проспекта Арчабил, а также частичный ремонт самого проспекта.

Соответствующее объявление опубликовано в газете Türkmenistan.

​Заявки и предложения принимаются Управлением изучения рынка и внешнеэкономических связей Минстроя до 14 августа 2026 года.