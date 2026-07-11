Объявлены претенденты на «Эмми-2026»

Академия телевизионных наук и искусств США назвала претендентов на 78-ю телевизионную премию «Эмми».

Номинантов в прямом эфире представили актеры Лиза Колон-Зайас и Джефф Хиллер. Сама церемония награждения состоится 14 сентября 2026 года, ее ведущей станет актриса Маришка Харгитей.

Лидеры по числу номинаций

Среди сериалов фаворитами стали:

«Больница Питт» (медицинская драма) — 25 номинаций. «Хитрости» — 24 номинации. «Бухта вдов» (вышел в конце апреля) — 19 номинаций.

Среди стриминговых платформ лидирует HBO Max со 122 номинациями. На втором месте расположился Netflix (111), на третьем — Apple TV (87). Для сравнения, в прошлом году главными триумфаторами премии были проекты «Киностудия», «Больница Питт» и «Переходный возраст».

Основные актерские и сериальные категории

Лучший драматический сериал: «Дипломатка», «Позолоченный век», «Рыцарь Семи королевств», «Рай», «Больница Питт», «Одна из многих», «Медленные лошади», «Друзья и соседи».

«Дипломатка», «Позолоченный век», «Рыцарь Семи королевств», «Рай», «Больница Питт», «Одна из многих», «Медленные лошади», «Друзья и соседи». Лучший комедийный сериал: «Начальная школа „Эбботт“», «Медведь», «Никто этого не хочет», «Хитрости», «У Марго проблемы с деньгами», «Убийства в одном здании», «Терапия», «Бухта вдов».

«Начальная школа „Эбботт“», «Медведь», «Никто этого не хочет», «Хитрости», «У Марго проблемы с деньгами», «Убийства в одном здании», «Терапия», «Бухта вдов». Лучший мини-сериал / антология: «Чудовище внутри меня», «Грызня», «Во всем виновата она», «ГКС Сент-Луис», «История любви».

«Чудовище внутри меня», «Грызня», «Во всем виновата она», «ГКС Сент-Луис», «История любви». Лучшая актриса (драма): Кэрри Кун, Чейз Инфинити, Кери Рассел, Рэй Сихорн, Зендея.

Кэрри Кун, Чейз Инфинити, Кери Рассел, Рэй Сихорн, Зендея. Лучший актер (драма): Стерлинг К. Браун, Гэри Олдман, Марк Руффало, Руфус Сьюэлл, Ноа Уайли.

Стерлинг К. Браун, Гэри Олдман, Марк Руффало, Руфус Сьюэлл, Ноа Уайли. Лучшая актриса (комедия): Кинта Брансон, Айо Эдебири, Эль Фаннинг, Лиза Кудроу, Джин Смарт.

Кинта Брансон, Айо Эдебири, Эль Фаннинг, Лиза Кудроу, Джин Смарт. Лучший актер (комедия): Яхья Абдул-Матин II, Мэттью Риз, Стив Карелл, Джейсон Сигел, Мартин Шорт.

Рекорд столетнего Дэвида Аттенборо

Легендарный британский натуралист и кинорежиссер Дэвид Аттенборо, отметивший в мае 2026 года свое 100-летие, официально признан самым возрастным номинантом в истории «Эмми».

В текущем году он претендует сразу на две статуэтки в категории «Выдающийся рассказчик» за работу над документальными лентами «Дэвид Аттенборо. История о гориллах» (Netflix) и «Дэвид Аттенборо: Океан» (National Geographic).

Ранее Аттенборо уже трижды выигрывал в этой номинации (последний раз в 2020 году), а в прошлом году выдвигался за документальный проект «Азия» для Би-би-си. Столетний телеведущий побил рекорд продюсера Нормана Лира, который удерживал это звание с 2022 года, получив номинацию в возрасте 99 лет и 11 месяцев.