Год в изоляции: NASA набирает добровольцев для симуляции жизни на Марсе

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) начало принимать заявки на участие в очередном этапе исследовательской программы Moon and Mars Exploration Analog (CHAPEA).

Проект создан для воссоздания условий, с которыми столкнутся экипажи будущих экспедиций на Луну и Марс.

​Эксперимент будет организован на базе Космического центра имени Джонсона в Хьюстоне. Группе добровольцев предстоит провести около года внутри специализированного жилого модуля, имитирующего условия долгосрочной космической миссии. Старт симуляции запланирован на период не ранее августа 2027 года.

​Основная задача данного исследования заключается в анализе влияния длительной изоляции, ограниченного объема ресурсов и замкнутого пространства на психологическое и физическое состояние людей. Собранные данные позволят специалистам агентства эффективнее подготовиться к реальным пилотируемым полетам, доработать системы жизнеобеспечения и оптимизировать принципы взаимодействия внутри экипажа.

​К участию допускаются исключительно граждане США или лица, имеющие статус постоянного жителя (грин-карту). Потенциальным кандидатам предстоит пройти жесткий многоступенчатый отбор, который включает в себя комплексное медицинское обследование, тесты на физическую выносливость, профессиональную подготовку, а также психологическое тестирование.

Представители NASA подчеркивают, что ключевыми факторами при выборе станут высокая мотивация кандидатов, их умение работать в команде и готовность справляться с длительным нахождением в замкнутом пространстве. Подобные тесты называют важнейшим этапом на пути к освоению дальнего космоса.

​Данный проект реализуется в рамках комплексной программы подготовки к межпланетным путешествиям. Параллельно с ним NASA развивает лунную программу Artemis.

В частности, на 2027 год намечены испытания пилотируемых посадочных модулей для Луны, созданием которых занимаются компании SpaceX и Blue Origin. Этот этап должен заложить основу для последующей организации первой пилотируемой миссии на Марс.