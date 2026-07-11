В Туркменистане собрали более 1,4 млн тонн пшеницы

Туркменские производители зерна выполнили договорные обязательства по заготовке пшеницы, сдав в государственные закрома более 1,4 миллиона тонн урожая. Об этом сообщило госинформагентство TDH.

По случаю завершения уборочной кампании президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил хлеборобам поздравительное обращение, отметив вклад дайханских объединений, дайханских хозяйств, частных производителей и других работников сельского хозяйства, занятых в зерноводстве.

В обращении отмечается, что развитию агропромышленного комплекса способствуют государственная поддержка отрасли, внедрение научных разработок и модернизация производственной инфраструктуры. В качестве примера названы новые сорта пшеницы «Serdar», «Arkadag» и «Pyragy», выведенные в Научно-исследовательском институте зерноводства Министерства сельского хозяйства. Эти сорта отличаются высокой урожайностью.

Для хранения и переработки урожая в стране функционируют зерноприёмные пункты, современные элеваторы, склады и мукомольные предприятия. Во время уборочной кампании использовались зерноуборочные комбайны компаний John Deere и CLAAS, что позволило обеспечить своевременный сбор урожая.