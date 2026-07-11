В Минюсте пройдет прием граждан по правовым вопросам

18 июля 2026 года в Ашхабаде состоится прием граждан по правовым вопросам. Об этом сообщили в газете Türkmenistan.

Граждан будут принимать сотрудники Министерства юстиции (адалат), Генеральной прокуратуры, Верховного суда Туркменистана, а также члены Ашхабадской городской коллегии адвокатов.