4 штата США требуют от Meta $1,5 трлн из-за зависимости подростков от соцсетей

​Четыре американских штата — Калифорния, Колорадо, Кентукки и Нью-Джерси — требуют суд взыскать с Meta $1,5 трлн. Компанию обвиняют в том, что Facebook и Instagram разрабатывались специально для вызова зависимости у несовершеннолетних, а общественность намеренно вводилась в заблуждение относительно безопасности платформ.

​Сумма иска практически равна рыночной капитализации Meta, которая на 7 июля 2026 года составляла $1,523 трлн. Данные о штрафах были озвучены в отзыве компании на заявление генпрокурора ещё до начала официального разбирательства в калифорнийском Окленде.

Итоговый размер взыскания рассчитывается путём умножения числа нарушений (количества пострадавших подростков) на установленные законом штатов суммы штрафов.

​Всего иски против Meta подали 29 штатов, обвиняя её в нарушении федерального закона о конфиденциальности детей в интернете и сборе данных без согласия родителей. Судебный процесс под председательством окружного судьи Ивонн Гонсалес-Роджерс назначен на август. Еще 14 штатов подали отдельные иски, которые рассмотрят в феврале 2027 года.

​Meta полностью отвергает обвинения. По версии компании, у генпрокурора нет доказательств обмана пользователей, так как «зависимость от соцсетей» официально не признана психическим заболеванием, следовательно, заявления об отсутствии привыкания нельзя считать ложными.

​В июне судья Гонсалес-Роджерс отклонила ходатайство Meta о закрытии дела, отметив, что компания ставит прибыль выше безопасности детей. Генпрокурор Калифорнии Роб Бонта пообещал привлечь руководство платформы к «полной ответственности».

​Подобные иски о зависимости также поданы против платформ Snapchat, YouTube и TikTok. При этом штат Нью-Мексико уже выиграл первое разбирательство против Meta, отсудив $375 млн. Сейчас там рассматривается вторая часть дела, где от компании требуют изменить алгоритмы Instagram, Facebook и WhatsApp.