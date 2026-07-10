ЧМ по футболу установил исторический рекорд посещаемости: превзошли отметку в 50 млн человек

Согласно официальному сообщению на сайте ФИФА, суммарное число зрителей на трибунах за всю историю проведения чемпионатов мира по футболу, начиная с дебютного турнира 1930 года, превысило 50 миллионов человек.

​Знаковой 50-миллионной отметки показатель достиг в США во время проведения матча 1/8 финала текущего турнира, в котором встречались сборные Испании и Португалии. Юбилейным посетителем стал Имми Хан, проживающий в американском городе Форт-Уэрт (штат Техас).

Прямо на стадионе Международная федерация футбола провела торжественную церемонию чествования рекордсмена. В мероприятии приняли участие знаменитые футболисты разных эпох, среди которых португальский защитник Пепе, испанец Карлес Пуйоль и игрок сборной США Уэстон Маккенни.

​Столь быстрому достижению исторической вехи способствовал проходящий сейчас чемпионат мира, матчи которого совместно принимают США, Канада и Мексика. Текущий турнир демонстрирует беспрецедентные показатели посещаемости: только на игры группового этапа было продано 4 644 549 билетов. Это достижение существенно превзошло прошлый рекорд групповых стадий в 3,5 миллиона зрителей, установленный на чемпионате мира 1994 года в США.