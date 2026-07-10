Сердар Бердымухамедов направил поздравление президенту Аргентины

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил президента Аргентины Хавьера Херардо Милея и народ страны с Днём независимости. Об этом сообщает госинформагентство TDH.

В поздравительном послании глава Туркменистана пожелал Милею крепкого здоровья и счастья, а народу Аргентины — мира, благополучия и процветания.

Аргентина отмечает День независимости ежегодно 9 июля. В этот день в 1816 году Тукуманским конгрессом была принята Декларация независимости от Испании, что положило начало созданию суверенного государства.