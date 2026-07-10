Президент Туркменистана принял министра экономики Азербайджана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, прибывшего в страну с рабочим визитом, сообщает TDH.

Глава государства обсудил с гостем дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества.

Микаил Джаббаров передал президенту приветствия от его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева и отметил значение регулярного диалога на высшем уровне для укрепления межгосударственных отношений. Сердар Бердымухамедов передал ответные пожелания азербайджанскому лидеру и выразил уверенность, что визит делегации будет способствовать развитию торгово-экономического партнёрства.

В ходе встречи отмечалось значение недавно состоявшегося государственного визита президента Туркменистана в Азербайджан, который открыл новые возможности для расширения сотрудничества.

Собеседники подчеркнули роль Межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии как механизма развития взаимодействия в сферах торговли, логистики, науки, техники и других направлениях.

Также обсуждались перспективы сотрудничества в энергетике, транспортно-транзитной сфере, логистике, реализации совместных международных проектов, а также расширения связей в области науки, образования и культуры.