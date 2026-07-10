Пенсионный фонд Туркменистана напоминает предпринимателям о сроках уплаты взносов

​Пенсионный фонд Туркменистана обращается к индивидуальным предпринимателям с важным напоминанием.

Согласно статье 15 Закона Туркменистана «О государственном пенсионном страховании», всем ИП необходимо пройти регистрацию в качестве плательщика пенсионных взносов. Сделать это нужно в отделении Пенсионного фонда по месту своего жительства.

​Кроме того, ведомство сообщает о начале расчетного периода за первую половину 2026 года в соответствии со статьей 23 профильного Закона. Предпринимателей просят своевременно исполнить свои обязательства и перечислить пенсионные взносы в строго установленные сроки — в период с 1 июля по 15 августа текущего года.