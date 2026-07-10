Космические шедевры: объявлен шорт-лист конкурса ZWO Astronomy Photographer of the Year 2026

Королевская обсерватория Гринвича представила часть снимков, вошедших в шорт-лист международного конкурса ZWO Astronomy Photographer of the Year 2026 («Астрономический фотограф года»).

В объективы участников в этом году попали самые разнообразные космические и атмосферные явления: от заснеженных горных вершин под сиянием Луны до детализированных туманностей и частного солнечного затмения в облаках.

В 2026 году на конкурс поступило почти 4 000 работ от 769 участников. Полный список финалистов, а также имена победителей и призеров будут объявлены на специальной онлайн-церемонии награждения 17 сентября.

Ниже представлены избранные работы, вошедшие в шорт-лист конкурса.

«Золотой восход Луны над Сиэтлом» (Golden Moonrise Over Seattle)

Автор: Эй Джей Смади (AJ Smadi). Место съемки: Сиэтл, Вашингтон, США.

На снимке запечатлен Сиэтл в сумерках во время летнего заката, над которым поднимается оранжевая Осетровая Луна. Как отмечает автор, «цвет Луны, отражающийся в горизонте Сиэтла, отбрасывает золотой свет на весь город, а ее глубокое свечение придает изображению выразительность и контрастирует с гладкими линиями сложной архитектуры и ее необработанным ландшафтом».

«Багровый вихрь и сапфировые бутоны Андромеды» (The Crimson Vortex and Sapphire Blossoms of Andromeda)

Авторы: Чухон Юй (Chuhong Yu) и Цзомин Ван (Zuoming Wang). Место съемки: город Чжуанхэ, провинция Ляонин, Китай.

Глубокий снимок галактики Андромеды (M31), сделанный в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах, демонстрирует ее двойственную природу: багровый вихрь ионизированного газа, спиралью уходящий к сверхмассивной черной дыре в центре, и сапфировые «цветы» — яркие голубые звездные питомники в ее рукавах. Авторы признались: «Мы были поражены тем, что смогли различить тусклые звезды в галактике, а также вихрь около ядра».

«Путь Суперлуны над Парижем на закате» (Supermoon Path Over Paris at Sunset)

Автор: Мартен Жиро (Martin Giraud). Место съемки: Медон, Иль-де-Франс, Франция.

Композитный снимок показывает траекторию восхода первой Полной Луны 2026 года, которая идеально выстроилась в линию с Эйфелевой башней (находящейся в 6,3 км от фотографа) и базиликой Сакре-Кёр (в 11,1 км). Из-за огромного расстояния Луна кажется масштабной. Автор подчеркнул: «Всего несколько метров разницы — и композиция была бы испорчена».

«Комета C/2025 A6 (Леммон) над швейцарскими Альпами» (Comet C/2025 A6 (Lemmon) Over the Swiss Alps)

Автор: Якоб Занер (Jakob Sahner). Место съемки: Туеч, Граубюнден, Швейцария.

Фотография кометы C/2025 A6 (Lemmon), сделанная в ранние утренние часы. Ради этого кадра фотограф отправился вглубь швейцарских Альп, чтобы застать последнюю ясную ночь перед новым лунным циклом. По словам автора, четырехчасовой поход стоил того, а пейзаж послужил идеальным передним планом.

«Теневая Луна» (Shadow Moon)

Автор: Ричард Аддис (Richard Addis). Место съемки: Уолласи, Мерсисайд, Англия.

Композитное изображение, собранное из фотографий каждой лунной фазы от новолуния до полнолуния, сделанных в апреле 2025 года во время редких для Великобритании двух недель ясного неба. Снимок детально отображает тени по всей лунной поверхности, которые незаметны при прямом освещении во время полнолуния.

«Восход Луны у скалы Те Хохо» (Te Hoho Rock Moonrise)

Автор: Эван Маккей (Evan McKay). Место съемки: Кафедральная бухта, Уайкато, Северный остров, Аотеароа (Новая Зеландия).

Панорамный снимок, сделанный в короткий промежуток времени перед восходом Луны. Автор настроил полярную ось монтировки в сумерках и снял небо, а затем запечатлел передний план, который удачно осветила взошедшая Луна. Чтобы выделить туманности, небо снималось отдельно с использованием двухполосного узкополосного фильтра.

«Страна чудес» (Fairyland)

Автор: Урош Финк (Uroš Fink). Место съемки: Велика Планина, Камникско-Савинские Альпы, Словения.

На фотографии запечатлено посещение плато Велика Планина. На переднем плане расположены характерные для этой местности деревянные пастушьи хижины, а на заднем плане во всей красе восходит ядро Млечного Пути.

«Мрачное частное солнечное затмение» (Moody Partial Solar Eclipse)

Автор: Джеймс Макбит (James McBeath).

Частное солнечное затмение 2025 года, снятое весенним утром сквозь быстро движущиеся облака в местном парке. Фотограф провел несколько часов, отслеживая затмение и показывая его прохожим. Из сотен кадров автор выбрал именно этот, назвав его «самым сказочным» из-за облаков, идеально обрамляющих Солнце.

«Взвешенная плазма» (Suspended Plasma)

Автор: Марио Кого (Mario Cogo). Место съемки: Монтичелло-Конте-Отто, Виченца, Италия.

Солнечный лимб, представленный в инвертированных тонах и с усиленным цветом. На снимке виден «филапром» (волокно-протуберанец), поднимающийся в виде огненной дуги под действием магнитных сил, и волокно, прорезающее раскаленную плазму. Инверсия тонов была использована для усиления контраста и создания эффекта трехмерности.

«Пятнадцать минут захода Луны и восхода Солнца над Золотыми Воротами» (Fifteen Minutes of Moonset and Sunrise Over the Golden Gate)

Автор: Фредрик Уолдер (Fredric Walder). Место съемки: Сан-Франциско, Калифорния, США.

Композиция из пяти отдельных снимков заходящей Полной Луны. Фотографии фиксируют изменение неба от глубокого синего (с розоватым свечением, известным как Пояс Венеры) до полного освещения в «золотой час». Автор сохранил одинаковую яркость лунного диска в каждой секции, чтобы показать эволюцию цвета и светимости неба.

«Я слышу звезды» (I Hear the Stars)

Автор: Жуан Йорданов Серралейру (João Yordanov Serralheiro). Место съемки: пляж Олдборо, Саффолк, Англия.

Снимок звездных треков над скульптурой «Гребешок» (Scallop) на пляже Олдборо. Фотограф долго ждал подходящих условий, чтобы передать ощущение покоя у моря, где течение времени подчеркивается движением звезд.

«Метеорный поток над Большим Ковшом» (Meteor Shower Over the Big Dipper)

Автор: Чжипу Ван (ZhiPu Wang). Место съемки: Саньмин, провинция Фуцзянь, Китай.

Фотография метеорного потока Геминиды в декабре 2025 года. Изначально автор планировал снять только астеризм Большой Ковш (в созвездии Большой Медведицы) с использованием мягкого фильтра, но, заметив обилие метеоров, скорректировал настройки. За три часа съемки в кадр попали десятки метеоров.

«Под присмотром Луны» (Watched by the Moon)

Автор: Жан—Франсуа Жели (Jean-François Gely). Место съемки: Арвье, Прованс — Альпы — Лазурный Берег, Франция.

Раз в месяц Луна восходит одновременно с заходом Солнца. Автор запечатлел этот момент, выбрав в качестве композиционного центра культовую горную вершину Брик-Буше (Bric Bouchet).

«Аврора над водохранилищем Кози» (Aurora Over Causey Reservoir)

Автор: Сэмюэл Морс (Samuel Morse). Место съемки: округ Вебер, Юта, США.

Одиночный снимок полярного сияния без использования композитинга или иных изменений. Фотографу пришлось столкнуться с облачностью и плотным автомобильным трафиком из людей, желающих увидеть сияние. В процессе обработки автор немного сместил цветовой баланс в сторону синего, чтобы подчеркнуть контраст с красным небом.

«Красочное сияние и водопад» (Colourful Aurora and Waterfall)

Автор: Ифань Цао (Yifan Cao). Место съемки: водопад Годафосс, Тингейарсвейт, Исландия.

Снимок мощной вспышки полярного сияния, окрасившей небо в зеленый, красный и пурпурный цвета над знаменитым исландским водопадом Годафосс. Автор провел на локации два дня, ежечасно проверяя прогнозы, чтобы поймать нужный момент.

«Сэцу-гэцу-ка» (Setsu-getsu-ka)

Автор: Таканобу Куросаки (Takanobu Kurosaki). Место съемки: Асахи, префектура Тояма, Япония.

Название работы отсылает к традиционному японскому выражению, которое переводится как «Снег, Луна и Цветы». Поэтическая метафора, заимствованная из китайской поэзии эпохи Тан (поэт Бо Цзюйи), символизирует всю мимолетную и совершенную красоту четырех сезонов. Снег (Сэцу) олицетворяет чистоту зимы. Луна (Гэцу) символизирует осеннюю меланхолию и ясность. Цветы (Ка) ассоциируются с весенним цветением сакуры.

Фотограф запечатлел реку Фунакава, гору Асахи и цветущую сакуру под лунным гало и редкой касательной дугой. Цветение сакуры длится около десяти дней, поэтому его совпадение со снежной шапкой горы и редким атмосферным явлением автор назвал «чудом сезона». Снимок сделан одним кадром без склейки.

«NGC 7293: Туманность Улитка» (NGC 7293: The Helix Nebula)

Автор: Умбер Седрик (Humbert Cédric). Место съемки: провинция Эльки, Кокимбо, Чили.

Детализированное изображение туманности Улитка, напоминающей глаз с зеленым зрачком в окружении красных облаков. Этот объект находится в созвездии Водолея на расстоянии около 650 световых лет от Земли и представляет собой остатки звезды солнечного типа, которая около 10 000 – 12 000 лет назад сбросила внешние слои в конце фазы красного гиганта.

«Космические соседи: Красавица и Чудовище» (Cosmic Neighbours: Beauty and the Beast)

Авторы: Ицзин Чжу (Yijing Zhu) и Синхань Ян (Xinghan Yang). Место съемки: Урумчи, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай.

Снимок пары галактик: спиральной галактики Боде (M81, слева) и галактики Сигара (M82, справа), расположенных в 12 миллионах световых лет от Земли. Гравитационное взаимодействие между ними привело к бурному звездообразованию в ядре M82, из-за чего в космос выбрасываются красные волокна раскаленного водорода, видимые на снимке.

«Гам 37: Южные головастики» или «Туманность Чайник» (Gum 37: The Southern Tadpoles / ‘Teapot Nebula’)

Автор: Ани Шастри (Ani Shastry). Место съемки: обсерватория Эль-Соус, Рио-Уртадо, Чили.

Изображение HII-комплекса в южном небе. По словам автора, туманность напоминает космический чайник, изливающий кобальтовый туман. Красные водородные хребты соседствуют с зонами плотного газа, а холодный синий кислород заполняет полости, очерчивая границы ионизации.

«Солярография 182 дня» (Solargraph 182 Days)

Автор: Ксаверий Вробель (Ksawery Wrobel). Номинация: Annie Maunder Open Category (Открытая категория имени Энни Маундер).

Снимок, созданный с помощью самодельной камеры-обскуры (пинхола) и светочувствительной бумаги. Каждая полоса на изображении представляет собой путь Солнца за один день; пропуски в линиях означают облачность. Для фиксации треков в городских условиях автор использовал небольшие круглые алюминиевые банки.

«Глубокий взгляд в ядро Млечного Пути» (A Deep Look Into the Milky Way’s Core)

Автор: Якоб Занер (Jakob Sahner). Место съемки: Койреб, сельский округ Виндхук, Намибия.

Мозаичный снимок с разрешением около 750 мегапикселей. Работа создавалась с помощью двух камер (для RGB-цвета и для H-alpha линий). В процессе сборки панелей возникли оптические искажения (кольца Ньютона), однако автору удалось скорректировать большую часть дефектов и завершить проект после нескольких недель работы.

«Небесные врата» (Celestial Gate)

Автор: Йошики Абе (Yoshiki Abe). Место съемки: побережье города Нагато (префектура Ямагути), Япония.

На переднем плане запечатлены традиционные японские ворота тории святилища Мотоносуми, установленные на скалистом уступе. Ворота тории в синтоизме символизируют границу между миром людей и миром духов.