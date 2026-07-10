ИИ улетает в космос: xAI официально переименована в SpaceXAI

​Компания xAI, известная созданием чат-бота Grok, официально сменила название на SpaceXAI. Это произошло в результате слияния с космической корпорацией SpaceX Илона Маска.

Процесс начался в феврале, а в мае Маск подтвердил, что xAI перестает быть обособленной структурой. Логотипы и названия уже обновились в соцсети X, которая вошла в контур Маска после выкупа в 2025 году. После выхода объединенной структуры на биржу в июне ее капитализация достигла $2,1 трлн при стоимости акций $161.

​Илон Маск объяснил слияние тем, что наземная инфраструктура вскоре не сможет обеспечивать растущие энергетические запросы ИИ. Решением проблемы должен стать перенос дата-центров на орбиту Земли, где есть прямой доступ к солнечной энергии.

​Для реализации этого плана SpaceX запросила у Федеральной комиссии по связи США (FCC) разрешение на запуск 1 миллиона специализированных спутников обработки данных.

В планах Маска значится создание орбитальных мощностей от 100–200 ГВт до 1 ТВт вычислительных ресурсов в год, а в перспективе — размещение серверов на Луне.

​Основным продуктом обновленной SpaceXAI остается чат-бот Grok, модель которого сейчас полностью перестраивается.

Параллельно SpaceX покупает компанию Cursor, занимающуюся разработкой ИИ-инструментов для кодинга.

До объединения xAI вела агрессивную финансовую политику: в прошлом году на развитие инфраструктуры было потрачено $6,4 млрд, что в два раза превысило выручку компании.