Делегация Туркменистана приняла участие в 33-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Гааге

С 4 по 8 июля 2026 года в Гааге (Нидерланды) проходила 33-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в работе которой приняла участие делегация Туркменистана.

​В ходе сессии туркменские представители присоединились к параллельному мероприятию «Парламентский диалог стран Центральной Азии как механизм укрепления доверия и безопасности в регионе ОБСЕ и за его пределами». На этой площадке делегация озвучила официальную позицию Туркменистана. Она заключается в том, что расширение межпарламентского взаимодействия является ключевым и эффективным инструментом для продвижения международного диалога, достижения взаимопонимания и совместного решения вопросов, представляющих общий интерес.

На полях сессии состоялась встреча туркменской делегации с Президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоаном Понсом Сампьетро. Стороны проанализировали текущее состояние двусторонних отношений и обсудили перспективы их дальнейшего развития.

​Особый акцент во время беседы был сделан на значимости регулярного проведения международных конференций в Ашхабаде. Было отмечено, что эти мероприятия выступают эффективными площадками для укрепления доверия, обмена парламентским опытом и поддержания конструктивного диалога.

​Учитывая растущую динамику взаимодействия внутри Центральной Азии, участники встречи также рассмотрели комплексный региональный подход к дальнейшему развитию партнерства с Парламентской ассамблеей ОБСЕ.