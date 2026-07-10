В Ашхабаде прошло девятое заседание туркмено-азербайджанской межправкомиссии

В Ашхабаде состоялось девятое заседание Межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает TDH.

Во встрече, прошедшей в Торгово-промышленной палате Туркменистана, приняли участие представители профильных министерств и ведомств двух стран. Азербайджанскую делегацию возглавил министр экономики Микаил Джаббаров.

Участники заседания рассмотрели ход выполнения договорённостей, достигнутых ранее, и обсудили новые предложения по расширению сотрудничества. Основное внимание было уделено развитию торговли, инвестиционного взаимодействия, внедрению современных технологий, а также увеличению взаимного товарооборота.

Стороны также обсудили сотрудничество в нефтегазовой и электроэнергетической сферах, транспорте, логистике, транзите, цифровом развитии и телекоммуникациях. Отмечалось значение транспортной инфраструктуры Туркменбашинского международного морского порта и Бакинского международного морского торгового порта для развития перевозок между Азией и Европой.

В гуманитарной сфере были отмечены проведение Дней культуры Туркменистана в Азербайджане и Дней культуры Азербайджана в Туркменистане, а также развитие сотрудничества в области науки, образования, спорта и молодёжной политики.

Кроме того, стороны обсудили перспективы взаимодействия в сельском хозяйстве, обеспечении продовольственной безопасности, охране окружающей среды и градостроительстве.

По итогам заседания подписан соответствующий Протокол, в котором определены совместные шаги по наращиванию эффективного взаимодействия.

В ходе встречи делегаций в узком формате состоялся обстоятельный обмен мнениями по направлениям дальнейшего развития взаимовыгодного сот­рудничества и практической реализации достигнутых договорённостей.