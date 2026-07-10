Бизнес-круги Туркменистана и Таджикистана расширяют экономическую кооперацию

7 июля в Душанбе, столице Таджикистана, состоялось Второе заседание туркмено-таджикского делового совета.

Встреча прошла под руководством председателя Торгово-промышленной палаты Туркменистана М.Гурдова и председателя Торгово-промышленной палаты Таджикистан Р.Фарходшоха.

В мероприятии приняли участие представители профильных министерств, ведомств, а также предпринимательских кругов двух стран.

​Руководители делегаций подчеркнули, что благодаря дальновидной политике лидеров двух государств двустороннее сотрудничество последовательно развивается. Они отметили важность налаживания прямых контактов между бизнес-сообществами для полной реализации экономического потенциала республик.

Туркменская сторона заявила о готовности углублять партнерство, выделив заинтересованность предприятий химической отрасли, промышленных производств, транспортно-логистических компаний и частного сектора Туркменистана в запуске общих проектов. Глава ТПП Таджикистана Р. Фарходшох подтвердил встречную заинтересованность таджикского бизнеса в укреплении связей и кооперации.

​Основными темами обсуждения на заседании стали ​увеличение объемов взаимной торговли, ​развитие промышленной и агропромышленной кооперации, ​транспортно-логистическое взаимодействие, а также ​партнерство в химической и туристической сферах.

​Участникам были представлены презентации об инвестиционном климате, возможностях свободных экономических зон и транспортной инфраструктуре двух государств.

Практическая часть совета продолжилась в формате двусторонних бизнес-встреч (B2B), где предприниматели детально обсудили конкретные совместные инициативы.

​8 июля для туркменской делегации была организована ознакомительная программа с посещением крупнейших промышленных предприятий Душанбе, в ходе которой гости оценили их производственные мощности.

Итоги заседания подтвердили стремление обеих стран развивать взаимовыгодные экономические отношения.