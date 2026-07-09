Anthropic: США сняли экспортные ограничения с моделей Claude Fable 5 и Mythos 5

Компания Anthropic сообщила, что начнет поэтапно восстанавливать глобальный доступ к моделям искусственного интеллекта Claude Fable 5 и Claude Mythos 5 после снятия экспортных ограничений Министерством торговли США. О решении американских властей компания сообщила в социальной сети X.

В Anthropic заявили, что получили официальное уведомление об отмене экспортного контроля и приступят к восстановлению доступа к моделям.

В начале июня власти США ограничили использование Fable 5 и Mythos 5, сославшись на соображения национальной безопасности. Позднее Anthropic получила разрешение предоставить доступ к Mythos 5 ограниченному кругу американских компаний, работающих в сфере кибербезопасности.

По данным американских СМИ, решение об отмене ограничений было принято после того, как администрация США пришла к выводу, что компания совместно с правительством реализовала меры по снижению рисков, связанных с использованием этих моделей.

На фоне усиления государственного контроля OpenAI также ограничила распространение своей новой модели GPT-5.6, предоставив доступ к ней только одобренным партнерам. При этом глава OpenAI Сэм Альтман отметил, что считает действующий порядок регулирования «не оптимальным».