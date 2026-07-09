Alpine выпустила свой последний бензиновый автомобиль

Французский автопроизводитель Alpine официально объявил об окончании производства семейства бензиновых спорткаров A110. Последним экземпляром купе, сошедшим с конвейера завода в Дьеппе, стала модель в исполнении R 70, выполненная в фирменном синем цвете Bleu Alpine.

Теперь линейка бренда будет состоять исключительно из электромобилей. Модель A110 со сменой поколений также переведут на электротягу. Премьера нового электрического спорткара состоится 9 июля в Гудвуде в рамках «Фестиваля скорости».

Марка Alpine возродила модель A110 в 2017 году в качестве легкого и относительно доступного спорткара. За время производства компания выпустила около 30 тысяч таких машин.

Ожидается, что новое поколение A110 разделит компоненты силовой электроники и концепцию платформы с хот-хэтчем Renault 5 Turbo 3E. Базовая модификация спорткара сохранит задний привод, но получит индивидуальный тяговый электромотор для каждого колеса. Более мощные и дорогие версии будут оснащаться третьим двигателем, расположенным на передней оси.

Несмотря на полный переход на электротягу, глава компании Филипп Криф ранее заявлял, что разрабатываемая для новинки платформа теоретически способна поддерживать и топливные силовые агрегаты. По его словам, новый Alpine A110 может получить модификацию с двигателем внутреннего сгорания. Однако это произойдет только при условии неожиданных изменений в законодательстве или если руководство поймет, что бензиновая версия откроет бренду доступ на новые перспективные рынки.