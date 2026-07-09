600 тысяч гибридов Nissan могут превратиться в кирпич прямо на дороге

Компания Nissan объявила о старте масштабной отзывной кампании, под которую попадают 600 595 автомобилей моделей Note, Note Aura и X-Trail. Акция затрагивает машины для японского рынка, сошедшие с конвейера в период с 12 ноября 2020 года по 6 апреля 2026 года.

Причиной стала программная ошибка, способная спровоцировать резкую остановку транспортного средства во время движения и создать угрозу аварии.

Проблема обнаружена в автомобилях с гибридной силовой установкой e-Power. В этой системе бензиновый двигатель выполняет исключительно функцию генератора, а колеса вращаются за счет электромоторов, получающих энергию от небольшой литий-ионной батареи, не требующей зарядки от сети.

Потенциальный дефект кроется в блоке управления аккумулятором. Из-за некорректного программного обеспечения система может зафиксировать ложную неполадку. В результате на панели приборов загорается предупреждение, а электроника принудительно ограничивает мощность тягового двигателя.

На текущий момент со схожими трудностями столкнулись 452 автовладельца. В ряде случаев гибриды полностью теряли способность ехать, а несколько инцидентов с отказом управляющей электроники произошли прямо на ходу, что привело к дорожно-транспортным происшествиям. Чтобы устранить уязвимость, Nissan приглашает собственников машин в официальные сервисные центры для бесплатного обновления прошивки и исправления программного кода.

Стоит отметить, что это не единственный крупный отзыв японской марки за последнее время. В феврале текущего года Nissan запустил две масштабные кампании в США, которые затронули 643 тысячи кроссоверов Rogue (на других рынках модель известна под именем X-Trail) с 1,5-литровыми двигателями из-за риска их выхода из строя.