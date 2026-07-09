Чонгук из BTS стал лицом ювелирного дома Graff

Один из звезд кей-поп-группы BTS Чонгук официально объявлен новым глобальным амбассадором известного ювелирного дома Graff. В ознаменование этого сотрудничества бренд уже подготовил и представил дебютную рекламную кампанию с участием южнокорейского исполнителя, сообщает издание WWD.

Сам Чонгук поделился эмоциями от нового статуса, отметив, что для него это большая честь. Артист признался, что «глубоко польщен» возможностью стать амбассадором дома, назвав Graff «создателем множества легенд на протяжении десятилетий».

В рамках первой рекламной кампании музыкант демонстрирует крупные ювелирные изделия из коллекции Laurence Graff Signature. Создатели этой линейки вдохновлялись уникальным мастерством основателя бренда, который посвятил жизнь поиску и филигранной огранке редких и исключительных бриллиантов.

Стоит отметить, что это не единственное крупное сотрудничество артиста на рынке высокой моды в последнее время. В феврале текущего года Чонгук также официально стал амбассадором швейцарского часового бренда Hublot.