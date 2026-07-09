ЧМ-2026: Определились все участники 1/4 финала. Вот главные интриги

На 23-м по счету чемпионате мира 40 сборных уже завершили свое участие в турнире. Борьбу продолжают всего 8 команд, из которых 6 представляют Европу (Франция, Испания, Бельгия, Норвегия, Англия и Швейцария), одна — Южную Америку (Аргентина) и одна — Африку (Марокко).

Франция – Марокко: Встреча тех, кто побеждает легко, с теми, кто проходит с трудом

Сборная Франции, которая до этого момента обыгрывала соперников без особых проблем, встретится с Марокко — командой, пробивавшейся через тернии. Фактически эта игра станет повторением полуфинала ЧМ-2022, в котором французы победили со счетом 2:0. Повторится ли этот результат на сей раз — цзнаем в первую очередь.

Испания – Бельгия: Дерби команд из ТОП-10 рейтингов

Встреча сборных, занимающих места в первой десятке рейтинга ФИФА (Испания — 3-е место, Бельгия — 9-е), экспертами прогнозируется как центральный матч данного раунда. Новое поколегие испанцев с молодежью, вроде Ямаля, Педри, Гави и Кубарси, сыграют против Бельгии, которая переживает период перед расставанием со своим «золотым поколением».

Испания до сих пор не пропустила ни одного гола на турнире. Удастся ли им продолжить эту серию или же они пропустят от Бельгии, забивавшей всем соперникам, кроме Ирана (0:0)?.

Норвегия – Англия: Противостояние Кейна и Холанда

Судя по составу футболистов, англичане имеют команду, достойную чемпионского титула. При этом главная опора Норвегии Эрлинг Холанд — хорошо знакомый для английских защитников игрок.

На первый взгляд, опасность для сборной Англии в этом матче невелика, однако не стоит забывать, что Холанд — это футболист, способный решить исход игры всего в один подходящий момент. В целом норвежцы демонстрируют сплоченную командную игру и забивают в каждом матче с самого начала турнира. Удастся ли прагматичным основателям футбола остановить «драккар» северян?

Аргентина – Швейцария: Противостояние южноамериканской и европейской школ

Сборная Аргентины, с шумом дошедшая до четвертьфинала, в особых представлениях не нуждается. Что касается швейцарцев, которые вышли в этот раунд после победы над Колумбией в серии пенальти, от них можно ожидать любого результата.

На данный момент среди оставшейся восьмерки команд они считаются главной «темной лошадкой». У них надежная оборона и они мастера использовать слабые места соперника. Ожидается, что к игре с Аргентиной европейцы подойдут в оптимальном составе, без потерь. Болельщикам остается лишь наблюдать за противостоянием атакующей игры с южноамериканской самоотверженностью против дисциплинированной линии обороны, выжидающей свой момент. Смогут ли швейцарцы удивить и потрепать аргентинцев также, как это сделали на прошлых стадиях Кабо-Верде и Египет?

Расписание матчей 1/4 финала ЧМ-2026:

Франция – Марокко (Фоксборо) — 10 июля, 01:00;

(Фоксборо) — 10 июля, 01:00; Испания – Бельгия (Инглвуд) — 11 июля, 00:00;

(Инглвуд) — 11 июля, 00:00; Норвегия – Англия (Майами Гарденс) — 12 июля, 02:00;

(Майами Гарденс) — 12 июля, 02:00; Аргентина – Швейцария (Канзас Сити) — 12 июля, 06:00.

ТОП-10 лучших бомбардиров ЧМ-2026 на данный момент: