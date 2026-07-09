Сотрудника Ford с зарплатой $200 тыс. уволили, обвинив в краже печенья за $1,95

Компания Ford признала ошибочным увольнение сотрудника завода в американском штате Кентукки: его обвинили в краже печенья стоимостью 1,95 доллара, хотя он его оплатил, пишет Carscoops.

60-летний Курт Кромм, проработавший на предприятии 11 лет, зарабатывал около $200 тыс. в год. Мужчина приобрел шоколадное печенье в заводской столовой. Из-за сбоя одного платежного терминала он тут же оплатил покупку на соседнем.

Через неделю сотрудника вызвали к руководству, где, показав записи с камер наблюдения, обвинили в краже и уволили в соответствии с «политикой нулевой терпимости».

«Я потратил в столовой $1200 за прошлый год. Зачем мне воровать печенье?» — недоумевает Кромм.

Позднее он предоставил банковскую выписку, подтверждающую списание 1,95 доллара. После этого Ford признал, что увольнение произошло по ошибке.

Оказалось, что терминалы в заводской столовой часто работали со сбоем, и Кромм — не первый, кого уволили по ложному обвинению в краже продукта. Так, например, другой сотрудник лишился работы из-за «кражи» бутылки газировки за $2. Но Кромм оказался единственным, кто не смирился с обвинением и доказал свою невиновность.

Его готовы были восстановить в должности, но униженный рабочий уже нашёл новую работу с зарплатой ещё выше — теперь он получает $52,51 в час плюс бонус $10 в час против $48 в час на прежней работе в Ford.