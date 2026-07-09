Грузовой кроссовер на базе Corolla Cross: Toyota готовит новый пикап

Toyota решила расширить сегмент кроссоверных пикапов и выбрала в качестве основы модель Corolla Cross. Прототипы будущего автомобиля уже проходят дорожные испытания в Бразилии.

Опираясь на шпионские фотографии, дизайнеры создали рендеры, которые демонстрируют внешний вид новинки. Судя по ним, автомобиль разрабатывается не как суровый внедорожник, а как гражданский пикап для повседневных задач.

Передняя часть автомобиля практически полностью повторяет дизайн стандартного кроссовера Corolla Cross. Главные изменения сосредоточены за центральной стойкой, где вместо традиционного закрытого багажника спроектирована открытая грузовая платформа.

Разработчики не стали увеличивать колесную базу, а пошли по пути удлинения заднего свеса. Это позволило снизить производственные расходы, хотя и отразилось на пропорциях кузова. Из визуальных деталей можно отметить массивные колесные арки, рейлинги на крыше и современную светодиодную оптику на корме, объединенную в единую линию. Дополнительно в крышку грузового отсека интегрирована встроенная ступенька для более удобной погрузки вещей.

В основе пикапа лежит проверенная архитектура TNGA, которую инженеры усилили с учетом будущих нагрузок. Линейка силовых агрегатов будет состоять из нескольких вариантов:

Базовым двигателем станет 2,0-литровый атмосферный мотор.

Основную ставку производитель делает на электрифицированные версии. Покупателям предложат классический гибрид с 1,8-литровым двигателем, а также новую систему подключаемого плагин-гибрида (PHEV). По имеющейся информации, система PHEV сможет работать как на бензине, так и на этаноле, что критически важно для рынка Бразилии.

Версии с возможностью подзарядки (PHEV) предположительно оснастят системой полного привода E-Four, в которой за вращение задней оси отвечает отдельный электродвигатель. Такая конфигурация не предназначена для тяжелого бездорожья, но призвана обеспечить уверенное поведение автомобиля на скользком покрытии.

Производство новинки развернут на заводе Toyota в бразильском городе Сорокаба. Данный проект реализуется в рамках крупной инвестиционной программы автопроизводителя, рассчитанной до 2030 года, общий объем которой составляет 11 млрд бразильских реалов (около 2,2 млрд долларов). Главными соперниками новой модели в регионе станут Fiat Toro, Ram Rampage и Chevrolet Montana.

Релиз пикапа в Южной Америке запланирован на первый квартал 2027 года.

В то же время потребность в компактном пикапе существует и на рынке США. Однако руководство американского подразделения Toyota склоняется к тому, что для Северной Америки целесообразнее использовать платформу более крупного кроссовера RAV4, поскольку база Corolla может оказаться слишком малой для местных запросов.