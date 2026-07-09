В сеть утекли изображения и характеристики iPhone 18 Pro

Появились новые материалы о будущих смартфонах iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. На фоне кибератаки на индийскую компанию Tata Electronics, являющуюся одним из производственных партнеров Apple, в сеть попали фотографии устройств, видео с испытаний, а также документы с перечнем комплектующих и поставщиков.

Видео с iPhone 18 Pro Max опубликовал известный инсайдер Эван Бласс (Evleaks). На записи смартфон серебристо-серого цвета проходит тест на падение.

Одновременно агентство Reuters сообщило, что хакерская группировка World Leaks опубликовала в даркнете конфиденциальные данные и некоторые внутренние документы Tata Electronics. Объем похищенной информации мог превысить 630 ГБ и включать чертежи материнских плат iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также техническую документацию по фирменным чипам Apple.

Отмечается, что Apple расследует инцидент совместно с Tata. Компания ограничила доступ к внутренним системам и привлекла внешних специалистов для проведения расследования.

По сведениям еще одного инсайдера Digital Chat Station, серия iPhone 18 Pro получит существенно переработанную конструкцию материнской платы с улучшенной системой отвода тепла. Процессор Apple A20 Pro будет использовать технологию WMCM, предусматривающую объединение нескольких кристаллов в единый модуль на этапе производства, что может повысить производительность устройств.

Корпус смартфонов будет выполнен из алюминиевого сплава, а область камеры получит защитное покрытие Ceramic Shield.

Официальная презентация iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max ожидается в сентябре.