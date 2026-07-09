В Великобритании запретили рекламу Adidas, Calvin Klein и Uniqlo

Британский регулятор по рекламным стандартам (ASA) запретил распространение ряда рекламных объявлений Adidas, Calvin Klein и Uniqlo. Экологические заявления в материалах этих брендов сочли потенциально вводящими потребителей в заблуждение, пишет The Guardian.

Проверка затронула платную рекламу в Google. Adidas продвигала кроссовки с упоминанием переработанных материалов, Calvin Klein — женские топы, а Uniqlo — флисовые куртки и пальто.

По мнению регулятора, используемые формулировки могли создать впечатление, что изделия полностью изготовлены из переработанного сырья, хотя представленные компаниями материалы не подтверждали этого.

В ходе разбирательства Adidas заявила, что отдельные модели содержат переработанные материалы и сопровождаются соответствующей документацией. Calvin Klein пояснила, что реклама касалась изделий, изготовленных с использованием переработанных и органических волокон. Uniqlo сослалась на международную систему сертификации и отметила, что реклама указывала на значительную долю переработанных материалов.

ASA пришло к выводу, что термин «переработанный» без дополнительных пояснений может восприниматься как утверждение о полном составе изделия из вторичного сырья. По словам директора по жалобам и расследованиям Майлза Локвуда, экологические заявления должны сопровождаться четкими разъяснениями и убедительными доказательствами.

Решение стало частью кампании по проверке экологического маркетинга в модной индустрии. Ранее аналогичные меры были приняты в отношении рекламы Nike, Superdry и Lacoste.