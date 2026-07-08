ЧМ: Прощай, Роналду! Испания и Бельгия в 1/4 финала. США не спас даже Трамп

Чемпионат мира по футболу продолжает удивлять драматичными сценариями. Минувшей ночью турнир покинули последние хозяева мундиаля — сборная США, а также звездная Португалия во главе с Криштиану Роналду.

Португалия – Испания 0:1. Роналду так и не станет чемпионом мира

Сборная Испании обыграла Португалию со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал. Матч, проходивший в американском Арлингтоне на стадионе «AT&T», обслуживала английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.

Более 70 тысяч болельщиков на трибунах не дождались голов на протяжении 90 минут. Игра началась на равных курсах: испанцы проводили острые атаки, а португальцы действовали с долей риска. Тем не менее по ударам в створ ворот небольшое преимущество было на стороне Испании (8–5 всего, 3–2 в створ).

На 53-й минуте Португалия столкнулась с потерей: защитник Нуну Мендеш получил травму и покинул поле, вместо него в игру вступил Нелсон Семеду. Эта вынужденная перестановка негативно сказалась на действиях португальцев — в обороне появились проблемы, а мяч до линии атаки стал доходить значительно реже.

Развязка наступила на 90+1 минуте. Испанцы молниеносно и неожиданно разыграли штрафной удар, застав португальских защитников врасплох. Ферран Торрес из центральной зоны умудрился покатить мяч между ног защитника прямо в штрафную площадь, где Микель Мерино хладнокровно пробил в ближний угол ворот.

Этот гол лишил Роналду мечты о Кубке мира.

У легендарного португальца было шесть попыток в карьере. Ближе всего к успеху он подобрался в дебютном для себя чемпионате мира в 2006 году, когда португальцы проиграли в полуфинале Франции (0:1), а в матче за третье место уступили немцам (1:3).

По данным СМИ, сразу после окончания матча с Испанией главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объявил об отставке.

США – Бельгия 1:4. Балогун отыграл весь матч, но белгийцы были на высоте

Сборная Бельгии разгромила США со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал. Матч состоялся на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле под руководством азиатской бригады арбитров во главе с Адхамом Махадмехом из Иордании.

Счет был открыт уже на 9-й минуте. Де Кетеларе попытался прострелить с левого фланга в центр штрафной, но защитники заблокировали передачу. Первым на отскочившем мяче оказался Раскин, который переправил его к вратарской, где Де Кетеларе уже безошибочно поразил цель.

На 31-й минуте американцы отыгрались. Тилльман исполнил штрафной удар, мяч рикошетом от головы Ванакена изменил траекторию и влетел в сетку ворот Тибо Куртуа, который уже прыгал в противоположный угол — 1:1.

Однако уже через две минуты бельгийцы снова вышли вперед. На 33-й минуте Троссард навесил с левого фланга, и Де Кетеларе, выиграв верховую борьбу у американского защитника Тима Рима, головой отправил мяч в ворота — 1:2. С таким результатом команды ушли на перерыв.

На 57-й минуте хозяева поля допустили грубую ошибку. Голкипер США Фриз выбежал за пределы штрафной, чтобы перехватить верховой пас на Де Кетеларе, но замешкался. Шарль навязал прессинг вратарю и отобрал мяч. Последовал пас назад на Ванакена, который примерно с 25 метров точно пробил по абсолютно пустым воротам — 1:3.

Этот пропущенный гол надломил американцев психологически, их атаки потеряли прежнюю остроту, хотя по ходу встречи хозяева больше владели мячом. Финальную точку на 90+3 минуте поставил Ромелу Лукаку. Получив передачу от Ханса Ванакена на левом фланге штрафной, Лукаку корпусом оттеснил Ричардса, мощно продвинулся вперед и неотразимо пробил в дальний угол ворот американцев — 1:4.

Фоларин Балогун, бывший главной темой обсуждения в прессе до матча (в 1/8 финала он получил прямую красную карточку, но после звонка Дональда Трампа ФИФА отложила его дисквалификацию), отыграл на поле до 90+2 минуты, но не смог помочь своей команде.

В 1/4 финала Бельгия встретится со сборной Испании.

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