Цюрих оказался самым дорогим городом для жизни

Сервис Numbeo обновил рейтинг самых дорогих городов мира. В него вошли 547 населённых пунктов.

Numbeo — онлайн-база данных, где пользователи со всего мира добавляют информацию о стоимости и качестве жизни в разных городах и странах. На сайте можно узнать цены на продукты и жильё, уровень преступности, стоимость транспорта и многое другое.

Рейтинг основан на индексе стоимости жизни. Он рассчитывается на основе цен на продукты, еду в кафе и ресторанах, транспорт, коммунальные услуги и другие повседневные траты. Стоимость аренды жилья, ипотека и покупка недвижимости не учитываются.

Первое место в рейтинге на середину 2026 года занял Цюрих с индексом 123,1.

Почти все строчки в топ-10 заняли швейцарские города, кроме второго и 10-го, на них оказались Джорджтаун (Каймановы острова) и Гонолулу (США).

Тель-Авив стал 11-м, Вашингтон — 15-м, Лондон — 24-м, Париж — 49-м, Берлин — 101-м.

Самыми недорогими для жизни оказались города Индии. Они расположились в конце рейтинга, а 19 из них занимают последние строчки.