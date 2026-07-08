Цюрих оказался самым дорогим городом для жизни
Сервис Numbeo обновил рейтинг самых дорогих городов мира. В него вошли 547 населённых пунктов.
Numbeo — онлайн-база данных, где пользователи со всего мира добавляют информацию о стоимости и качестве жизни в разных городах и странах. На сайте можно узнать цены на продукты и жильё, уровень преступности, стоимость транспорта и многое другое.
Рейтинг основан на индексе стоимости жизни. Он рассчитывается на основе цен на продукты, еду в кафе и ресторанах, транспорт, коммунальные услуги и другие повседневные траты. Стоимость аренды жилья, ипотека и покупка недвижимости не учитываются.
Первое место в рейтинге на середину 2026 года занял Цюрих с индексом 123,1.
Почти все строчки в топ-10 заняли швейцарские города, кроме второго и 10-го, на них оказались Джорджтаун (Каймановы острова) и Гонолулу (США).
Тель-Авив стал 11-м, Вашингтон — 15-м, Лондон — 24-м, Париж — 49-м, Берлин — 101-м.
Самыми недорогими для жизни оказались города Индии. Они расположились в конце рейтинга, а 19 из них занимают последние строчки.