На хлопкопрядильной фабрике в Дашогузе запустили экологичное производство

На базе хлопкопрядильной фабрики в городе Дашогуз начал работу новый производственный объект, который будет перерабатывать отходы текстильного сырья и растениеводства: хлопка, шерсти, камыша и стеблей хлопчатника.

Получаемые материалы найдут применение в строительной сфере и производстве мебели.

Проектная мощность этого современного комплекса составляет 7 тысяч 200 тонн продукции в год.

Открытие объекта сопровождалось выступлениями творческих коллективов и мастеров искусств региона, исполнивших праздничные песенно-музыкальные номера.

В мероприятии приняли участие руководители велаятской администрации, представители текстильных предприятий, общественных организаций, средств массовой информации и молодежь. После официальных речей была перерезана символическая лента, а гости ознакомились с рабочими условиями и высокотехнологичным оборудованием.

По завершении официальной части был дан традиционный той-садака.

Новый комплекс оснащен технологиями от ведущих мировых брендов и полностью ориентирован на обеспечение внутреннего рынка экологически чистыми материалами.

Благодаря внедрению замкнутого цикла и безотходных технологий предприятие отвечает международным экологическим стандартам и не оказывает негативного влияния на окружающую среду. Открытие завода позволило обеспечить работой 60 человек.