Мобильный интернет в ​Motorola можно использовать в 160 странах без смены eSIM

Компания Motorola презентовала мобильный сервис Global Connect, призванный упростить доступ к сети во время зарубежных поездок. С ним туристам больше не придется покупать местные SIM-карты или настраивать новые eSIM в каждой новой стране.

Система использует одну универсальную eSIM и автоматически подключается к сетям местных провайдеров сразу после пересечения границы.

Проект разработан совместно с компанией Gigs, специализирующейся на интегрированных решениях связи. По заявлению Motorola, это первый подобный встроенный сервис в экосистеме крупного бренда Android-смартфонов.

Условия, тарифы и география

Для привлечения аудитории пользователям бесплатно предоставляется 1 ГБ трафика, который можно потратить более чем в 160 странах. В Motorola уточнили, что этого объема хватит на час просмотра видео или на 10 с лишним часов веб-серфинга.

После исчерпания бесплатного лимита предусмотрены следующие тарифные планы:

1 ГБ (на 30 дней) — $3

3 ГБ — $5

5 ГБ — $6

10 ГБ — $10

20 ГБ — $14

На текущий момент сервис поддерживает исключительно передачу данных. Обычные звонки и SMS через него недоступны. В компании пояснили, что ориентировались на потребности современных путешественников, предпочитающих мессенджеры.

Сейчас приложение функционирует в Бразилии, Мексике, Аргентине, Перу и Чили. До конца 2026 года Global Connect планируют запустить на рынках Европы, включая Великобританию и Германию.

Программа совместима со смартфонами Motorola, поддерживающими технологию eSIM (включая ряд бюджетных моделей).